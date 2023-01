3e d’affilée pour le TS Franciscain, 1er pour l’ASC Ducos

The content originally appeared on: News Americas Now

Handball. Pré-Nationale dames – 4e journée – 2e phase

Toute la détermination d’Anaïs Euranie de l’ASC Ducos dans cette suspension. • EJJ.

Seuls 4 matches ont eu lieu et la bonne opération du jour a été pour l’ASC Ducos qui obtient sa 1ère victoire aux dépens de l’Etoile de Gondeau, et pour le TS Franciscain qui s’offre non seulement sa 3e victoire consécutive de la phase 2 devant l’Entente Club Péléen/Carbet mais aussi la 1ère place du groupe Pré-Elite.

Arsenal – UJ Redoute Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Arsenal

ne réussit pas du tout à l’UJ Redoute. En effet, déjà aplaties en

1ère phase par les Robertines (33 à 16), les Foyalaises se sont

fait une nouvelle fois laminer par leurs adversaires. Un match que

les joueuses de Carriel prenaient à bras le corps dès le départ (11

à 5, 15e et 15 à 5, 21e). Au repos, les visiteuses comptaient déjà

8 buts de retard (16 à 8). Une situation qui n’allait pas

s’arranger en 2e période car les Redoutaises n’allaient pas

endiguer les rapides montées de balle de leurs vis-à-vis (25 à 13,

45e). Quant au dernier quart d’heure, ce sera pire pour les

« noir et blanc » devant les déboulés de Telle, Golvet,

Nica et Boungo. A l’arrivée : 22 buts d’écart….

