Ariel Henry inaugure le Lyc?e technique et professionnel Joseph C. Bernard ? Fr?res

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

P?tion-Ville se dote du premier lyc?e technique et professionnel du pays portant le nom de l’illustre ministre de l’?ducation, feu Joseph Charles Bernard. D’une capacit? d’accueil entre 400 et 500 ?l?ves, ce lyc?e technique et professionnel dispose de 9 salles de cours, d’une salle informatique ?quip?e d’une trentaine d’ordinateurs, de 2 salles r?serv?es aux affaires administratives et de deux blocs sanitaires. Ces deux pavillons flambants neufs viennent compl?ter les b?timents scolaires d?j? existants et devront permettre ? l’?tablissement scolaire de Fr?res d’accueillir les ?l?ves du nouveau secondaire dans de meilleures conditions pour la nouvelle ann?e acad?mique 2022-2023.

Le ministre de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat n’a pas manqu? de rendre un hommage m?rit? ? Joseph C. Bernard pour sa r?forme dans le secteur ?ducatif ha?tien.

? ses yeux, c’est un grand jour pour n’importe quel ministre de l’?ducation nationale. “Aujourd’hui, on ne proc?de pas seulement ? l’inauguration d’un b?timent. Nous avons fait un grand pas dans l’avancement du curriculum avec l’exp?rimentation de ce lyc?e technique et professionnel o? durant les deux derni?res ann?es, les ?l?ves vont se sp?cialiser dans d’autres domaines de comp?tences”, s’est r?jouit le professeur Manigat.

De son c?t?, Genevi?ve Ginette Bernard Vivien, la fille du feu ministre r?formateur, prend ? coeur cette initiative du MENFP qui, dit-elle, met en phase sur la vision de son p?re Joseph C. Bernard. Elle a tenu ? rappeler que son p?re s’?tait investi tout au long de son existence dans l’?ducation et avait subi de boycottage du temps o? il a ?t? ministre de l’?ducation. D’apr?s Genevi?ve Ginette Bernard Vivien, la r?forme Bernard ?tait un h?ritage ?crit au niveau des ?tudes primaires, secondaires, professionnelles et sup?rieures.

Elle se r?jouit que les ?l?ves de cette ?cole soient les premiers h?ritiers de la vision de son p?re. Elle a conseill? par ailleurs aux ?l?ves de saisir cette chance et de bien se servir de cette connaissance.

Ce lyc?e technique et professionnel, pr?sent? comme 2.0, d?tient une option en num?rique et en sciences informatiques.

Prenant la parole aux noms des ?l?ves, Kenania Dugastin, dit voir en ces nouveaux ?difices comme un merveilleux cadeau offert par le gouvernement ? cette communaut? sachant que tous les jeunes n’ont pas la chance de se rendre ? l’?cole.

“Ouvrir une ?cole c’est fermer une prison mais c’est aussi la possibilit? de construire une autre Ha?ti par l’?ducation. L’?ducation est le plus grand des outils qui nous permet de nous former, d’aider le pays”, a-t-elle d?clar?, profitant pour remercier les autorit?s de l’?tat d’avoir consenti ces efforts. Aux acteurs politiques, Kenania Dugastin adresse un message de non politisation de l’?cole. “Je ne souhaite pas perdre un jour de classe durant l’ann?e acad?mique”.

Gr?ce au Fonds national de l’?ducation, les deux nouveaux pavillons du lyc?e sont construits sur une dur?e de 18 mois. Pour le directeur g?n?ral du FNE, Jean Ronald Joseph, la construction de l’ouvrage est la “preuve irr?futable” de la n?cessit? “incontournable” d’avoir des institutions telle que le FNE. Le directeur g?n?ral du FNE en a profit? pour remercier la diaspora de leur contribution visant le renforcement de l’?ducation et le d?veloppement ?conomique du pays gr?ce ? leur taxe de $1,50.

Pour sa part, le Premier ministre Ariel Henry a tenu ? souligner le r?le central de l’?cole comme institution charg?e de la transmission des connaissances et des ?l?ments patrimoniaux produits par la soci?t? ha?tienne. Le chef du gouvernement dit penser que l’?cole ha?tienne doit participer ? la politique de m?moire. Une m?moire collective, dit-il, autour des valeurs, des biens communs, une m?moire qui “contribue au vivre-ensemble.”

? entendre le Dr Henry, ? travers ce lyc?e, le gouvernement r?pond ? sa mission de mieux encadrer les jeunes et d’am?liorer progressivement l’acc?s ? l’?ducation ? toutes et ? tous. “Il est question d’offrir de meilleures opportunit?s et des chances ?gales ? tous les jeunes en les permettant d’int?grer le march? de l’emploi par une formation professionnelle et technique de haut niveau”, a rappel? le locataire de la Primature. Ariel Henry a annonc? par ailleurs l’inauguration prochaine d’une vingtaine d’?tablissements publics et de nouveaux chantiers seront lanc?s dans plusieurs d?partements gr?ce au Fonds national de l’?ducation.

Par ces actions, Ariel Henry dit viser la r?novation du parc scolaire ha?tien par la construction de nouveaux b?timents scolaires s?rs, r?pondant aux normes parasismiques et paracycloniques.