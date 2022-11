Arrestation ? Jacmel de l’homme d’affaires Jo?l Khawly

The content originally appeared on: News Americas Now

Vingt trois heures cinquante, vendredi 25 Novembre 2022, la justice ha?tienne, repr?sent?e par le juge de paix de Jacmel Fritz Palanquet, des agents de la BLTS, de la DCPJ, de l’UDMO, a d?cid? d’arr?ter le PDG de Khamaco, Jo?l Khawly.

Le chef d’accusation retenu par la justice est: possession d’armes ill?gales.

Cette arrestation a eu lieu apr?s six heures de perquisition effectu?es par la justice au domicile de monsieur et madame Khawly avec pour motif la recherche de stup?fiants et d’armes ill?gales.

La justice a perquisitionn? la r?sidence des Khawly sur les hauteurs du Cap des mar?chaux ? Jacmel apr?s qu’un bateau, charg? d’une ?norme quantit? de produits s’apparentant ? de la coca?ne, a ?t? immobilis? sur les c?tes de la commune de Marigot, dix huit heures avant cette perquisition.

Au terme de cette derni?re, la justice n’a pas trouv? de stup?fiants mais plut?t deux armes de guerre, un T65 et un ? Uzi”.

<< Nous n’avons pas trouv? de drogue mais deux armes de guerre , confie le juge de paix Fritz Palanquet qui confirme ?galement que la perquisition a dur? six heures.

Monsieur Khawly a ?t? emmen? ? la base de la BLTS aux Cayes dans le sud avant d’?tre transf?r? ? Port-au-Prince par avion.

La famille Khawly affirme n’avoir aucune nouvelle de ce dernier depuis son arrestation.

Jo?l Khawly est le fils de l’ancien maire de Jacmel, feu Jacques Khawly et neveu du commer?ant d?c?d? G?rald Khawly. Il est Ha?tien de sang et de culture et est l’un des plus puissants hommes d’affaires du pays. Il est importateur de ciment pour tout le grand sud, contr?le une bonne partie du commerce de carburant dans le grand sud et est tr?s influent dans le secteur politique du sud-est.