Assassinat de Jovenel Moise : L?on Charles, Dimitri H?rard et Jean Laguel Civil auditionn?s

Selon Me Gousse, contact? par Le Nouvelliste, L?on Charles avait ?t? auditionn? seul, avant une confrontation de ses d?clarations avec celles de Dimitri H?rard et Jean Laguel Civil. Ces derniers, selon le rapport de la DCPJ, sont accus?s de complicit? interne ou par inaction.

Lundi, interrog? par des journalistes en laissant le cabinet d’instruction, Me Gousse a expliqu? qu’il s’agissait d’une <>. <>, avait r?pondu Me Gousse, qui a ?galement soulign? que L?on Charles ?tait entendu ? titre de t?moin.

L’ancien directeur g?n?ral de la PNH, L?on Charles, a ?t? auditionn? pour la troisi?me fois en moins d’une semaine par le juge Walter Wesser Voltaire dans le cadre de l’instruction sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se. Avant mardi, l’ancien DG a ?t? entendu les 24 et 28 novembre. Il s’est fait accompagner de son avocat Me Bernard Gousse.

