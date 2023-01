Biden et Trudeau se concertent sur la mission en Ha?ti que les ?tats-Unis h?sitent ? diriger

The content originally appeared on: News Americas Now

MM. Biden et Trudeau tiendront une r?union bilat?rale mardi en marge du sommet des dirigeants nord-am?ricains au Mexique. Ils discuteront “certainement” d’Ha?ti, et du type de force de police multinationale qui pourrait aider ? soutenir la police nationale ha?tienne >>, a d?clar? le conseiller am?ricain ? la s?curit? nationale, Jake Sullivan. <>, a poursuivi M. Jake Sullivan, lundi ? Mexico.

