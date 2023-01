The content originally appeared on: News Americas Now

Le Nouvelliste

La s?curit? est indispensable ? la tenue d’?lections pour aboutir ? la mise en place d’un gouvernement constitutionnel. “Pour qu’il y ait des ?lections, il faut de la s?curit? : Il ne faut pas que les gens soient bouscul?s sur le chemin du bureau de vote – ou qu’ils soient kidnapp?s”, a confi? l’ambassadeur du Canada ? l’ONU, Bob Rae, cit? dans un article de Global and Mail.

“Il faut que tous les principaux partis politiques et tous les principaux groupes sociaux, politiques et ?conomiques du pays s’engagent ? assurer la stabilit?. Et un processus doit ?tre mis en place pour aboutir ? des ?lections et ? un gouvernement constitutionnel”, a-t-il d?clar?.

Le diplomate canadien, qui avait visit? Ha?ti fin 2022, a soulign? qu’il serait difficile pour un observateur occasionnel de mesurer l’emprise des gangs sur la population ha?tienne. “Les gens remarquent ? quel point les choses sont calmes. Ce calme est d? au fait que les gens veulent ?viter de sortir parce qu’ils savent que les gangs sont l? et qu’ils peuvent les enlever “, a dit Bob Rae qui, comme ? la r?union sur Ha?ti au Conseil de s?curit? fin d?cembre, a soulign? que les enl?vements sont r?pandus et que d’importantes voies de transport dans le pays restent bloqu?es par les gangs.

Les priorit?s du Canada et de ses partenaires sont la s?curit?, la sant? publique et la r?solution de la situation humanitaire persistante et de l’instabilit? politique. Il a soulign? qu’Ottawa a travaill? avec l’ONU pour cr?er un fonds de s?curit?, avec des dons non seulement du Canada, mais aussi des ?tats-Unis et du Japon pour aider ? soutenir la police nationale ha?tienne.

Au d?but du mois de janvier en cours, le gouvernement Henry et ses alli?s, signataires de l’accord du 21 d?cembre, soutiennent que l’ann?e sera celle des ?lections. Cependant, l’emprise des gangs est loin de s’affaiblir, en d?pit des efforts de la PNH qui n’a toujours pas re?u tous les blind?s achet?s d’une entreprise canadienne et qui attend la mat?rialisation compl?te des annonces et promesses de partenaires de la communaut? internationale.

Les entr?es sud, nord et est de Port-au-Prince sont sous le contr?le des bandits. 29 passagers d’un bus de Capital Coach Line qui revenaient de la R?publique dominicaine ont ?t? kidnapp?s ? Croix-des-Bouquets, non loin du ranch, apr?s le morne ? Cabris, a confi? ? Le Nouvelliste le propri?taire de la compagnie, Roosevelt Jean Fran?ois, mercredi 18 janvier 2023. Le Nouvelliste a ?t? inform? du kidnapping d’au moins six personnes, dont quatre femmes en divers endroits de la zone m?tropolitaine ces derni?res 72 heures.

A c?t? de Croix-des-Bouquets, de Tabarre, de Delmas, des cas sont signal?s sur la route de Fr?res. Plusieurs sources interrog?es ?voquent une extension de la zone d’influence des gangs, dont celui de Vitelhomme, presque aux portes du sous-commissariat de Vivy Mitchell.