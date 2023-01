COJHIT r?v?le des irr?gularit?s dans la signature de l’accord du 21 d?cembre

The content originally appeared on: News Americas Now

<>, pr?cisent les responsables de la COJHIT dans leur rapport. Les signataires, ajoute le rapport, proviennent de cinq d?partements g?ographiques. Il s’agit des d?partements de l’Ouest, l’Artibonite, la Grand ‘Anse, le Nord et les Nippes. Cependant, la majorit? des signataires sont issus du d?partement de l’Ouest. Le secteur ?conomique ?tait repr?sent? ? la signature de l’accord par l’AMCHAM, l’ADIH, la CCIO et la CCIHC, quatre associations ayant leur si?ge ? Port-au-Prince. Les secteurs politique et social, quant ? eux, avaient 296 repr?sentants pr?sents au moment de la signature du document de consensus national. <>, indique le rapport. La plupart des entit?s ont au moins deux repr?sentants ayant sign? le document. Parmi les entit?s ayant le plus grand nombre de repr?sentants ayant endoss? le document on trouve : COPPOS-Ha?ti et alli?s de l’accord du 11 Septembre 2021 : 58 Signatures ; Repr?sentants de l’accord de Montana : 28 Signatures ; Accord Unitaire d’Ha?ti : 9 Signatures ; EFYAT Agrik?l Group : 9 signatures ; ASLA : 8 Signatures et Compromis historique : 8 Signatures. La COJHIT r?v?le qu’aucune association de la soci?t? civile ayant une r?putation certaine n’a pas pris part ? ce dialogue tenu en date du 21 d?cembre 2022 qui a abouti ? ce consensus national. L’organisation dit aussi relever des cas de fraudes dans la signature du document. <>, informe le rapport. En ce qui a trait au quota de participation de chaque entit? signataire du document, la COJHIT dit constater, dans le document publi? dans le journal officiel de la r?publique Le Moniteur, une tr?s forte participation des collaborateurs de M. Ariel Henry. <>. Ajoutant : <>. Si les repr?sentants de l’accord Montana accusent 28 signatures dans le document de consensus national, les responsables (de l’accord Montana), rappelle la COJHIT, ont clairement exprim? leur refus ? l’initiative de consensus lanc?e par M. Ariel Henry. <>, se d?sole la COJHIT.

