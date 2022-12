Comision siguridad di remedi ta sigui monitor y encurasha uzo di e sistema electronico

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Diario

Ta esencial pa keda supervisa e procedura y ehecutacion di duna medicamento

ORANJESTAD (AAN): Cada paso padilanti ta hiba Horacio Oduber Hospital mas cerca di nan meta, pa ta e miho centro di cuido den nos region. Na aña 2011 a lanta e comision di siguridad di remedi pa supervisa y mehora servicio di medicacion den Hospital. Recientemente tambe a lansa un otro logro grandi den dicho trayecto, esta un proceso completamente automatisa pa receta remedi na pashentnan interna den hospital.

Un eror chikito na cualkier momento durante e proceso di duna remedi por causa daño na e pashent. “Esaki por sosode den cualkier etapa, sea for di ora cu e dokter prescribi e remedi, e proceso na botica, of na entrega n’e pashent, na momento cu e pashent hay’e of tum’e n’e ora corecto y cu e dosis corecto y n’e manera corecto,” segun hospitalist, Shailing Jacobs.

Erornan cometi di banda Hospital ta locual e comision aki ta haci nan maximo esfuerso pa evita. Esaki ta un problema mundialmente conoci y desde aña 2011 HOH ta conta cu un Commissie Medicatieveiligheid, esta comision di siguridad di remedi, cu ta atende primordialmente cu siguridad di remedi. Nan ta promove y monitor e proceso di remedi prescribi na e pashent cu ta interna den hospital. E comision t’ey pa señala problema y pa reduci y evita erornan cu por sosode den e proceso relaciona cu dunamento di remedi.

E aña aki Hospital a traha hopi duro pa sigui desaroya y siña traha cu e sistema EVS (Elektronisch Voorschrijfsysteem), esta prescribi remedi electronicamente. Jacomien Aleman, Ziekenhuisapotheker, a sigura cu e sistema aki realmente ta minimalisa e riesgo di eror ora di duna remedi. No solamente pasobra e nursenan y e trahadonan den apotheek di HOH no tur ora por lesa bon loke e dokter ta prescribi manualmente, sino tambe pasobra e sistema tin cierto remedi cu ta ser uza frecuentemente, hinca den e sistema como standard. Esaki ta haci’e mas facil p’e dokter scoge e dosis corecto y e frecuencia corecto.

Ademas, loke ta cumbini mas cu antes ta cu e nurse y e dokter encarga cu e pashent semper por check e historia di remedi di e pashent. Nan por login den e sistema pa mira kico e pashent ta uza y kico el a yega di uza den pasado. Por ultimo, e sistema ta adverti automaticamente den caso cu remedinan no por wordo prescribi hunto, pues cu por haya un contra indicacion, esta cu e remedinan no por bay cu otro. Ya caba akinan un eror ta wordo evita. Banda di haya un advertencia mesora, e dokter tambe lo haya un aviso si e pashent tin problema di por ehempel riñon. Den e caso aki e sistema mes ta duna conseho pa ahusta e dosis di remedi. Pues un inversion den un sistema cu tin tremendo balor pa nos hospital y pashentnan.

Adicionalmente a crea un grupo di nurse bou di e nomber “VAMP”(Verpleegkundigen met Aandachtsgebied Medicatie Pool), cu e tarea di pone extra atencion na partimento di remedi riba piso. Segun Zorgmanager, Esther Mennen, “un di e meta di e comision aki ta pa siña di otro. Den caso di un eror, ta coregi esaki, discuti esaki mesora cu otro p’asina por siña di dje y cada bes mehora mas ainda. E grupo aki ta haya extra educacion tambe tocante remedi.”

E grupo di VAMP ta cay bao di e comision di siguridad di remedi. Esaki ta haci cu ta mas facil y directo pa haya sa tocante regla nobo y siña coleganan di esaki. Tambe di otro banda nan ta señala problema of cierto issue cu remedi riba piso y por notifica e comision di esaki. Pues, di tur dos banda por tin conseho y asina keda mehora servicio n’e pashent.

Cu e comision, e grupo di nurse y e sistema moderno aki Hospital ta continua nan esfuersonan pa adapta nan maneho pa progresa y hisa calidad di servicio y cuido na pashent.







https://diario.aw/categories/noticia/general/comision-siguridad-di-remedi-ta-sigui-monitor-y-encurasha-uzo-di-e-sistema-electronico#sigProIde1c20f5cbc View the embedded image gallery online at:

NewsAmericasNow.com