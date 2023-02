Des champions en séminaire

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Jiu-Jitsu brésilien

Jansen Gomez montrant par l’exemple une prise de jiu-jitsu. • HENRY TROBOR

Dimanche matin, au Palais des Sport du Gosier, deux champions brésiliens de jiu-jitsu sont venus animer un stage que les adeptes de la discipline ont fortement apprécié.

Jansen Gomez (21 ans) et Thalita Silva (23 ans)

n’avaient jamais entendu parler de la Guadeloupe jusqu’à ce qu’ils

participent aux championnats d’Europe et qu’ils ne soient invités

par le président du club du Cercle. Il y a une semaine à Paris,

Jansen remporte le titre de champion d’Europe et échange avec

Nourédine Ajdid qui distille sa passion du jiu-jitsu brésilien en

Guadeloupe. Le courant passe immédiatement et le champion débarque

en compagnie de Thalita Silva en Guadeloupe pour quelques jours.

Ils animaient dimanche dernier au Palais des Sports du Gosier, un

séminaire qui a attiré ceux qui ont fait de cette discipline une

passion. « Je…