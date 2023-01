Inauguration du Centre de formation professionnelle et technique Odette Roy Fombrun de Meyotte

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Log? dans un espace attrayant sur une superficie de 4 619 m?tres carr?s, le Centre de formation professionnelle et technique portant le nom de la d?funte Odette Roy Fombrun est d?sormais disponible pour accueillir les nouveaux apprenants de Meyotte, quartier de P?tion-Ville. Les autorit?s gouvernementales ont proc?d? ? l’inauguration de ce b?timent flambant neuf devant desservir la communaut?. Participant ? la c?r?monie inaugurale, la fille de la d?funte centenaire, Marie Claude Bayard, l’air r?joui, a rendu hommage ? sa m?re qui a consacr? sa vie ? l’?ducation. La fille d’Odette Roy Fombrun a mis l’accent sur le civisme – cheval de bataille de sa m?re-, qui semble avoir perdu de son sens et de sa valeur de nos jours en Ha?ti. Marie Claude Bayard, qui veut d?j? croire au succ?s de l’?cole technique et professionnelle Odette Roy Fombrun de Meyotte, en a profit? pour remercier le gouvernement pour cette ?cole portant le nom de Mme Fombrun, la promotrice du civisme et du konbitisme. <>, a-t-elle d?clar?. Le directeur g?n?ral de l’Institut national de la formation professionnelle (INFP), Dikel Delvariste, a, pour sa part, insist? sur l’importance de la formation professionnelle pour les jeunes. D’apr?s lui, investir dans une formation technique et professionnelle de qualit? au profit des jeunes de ce pays, c’est oeuvrer de mani?re ? faire reculer les fronti?res du sous-d?veloppement et r?duire le taux de la d?linquance juv?nile. <>, a laiss? entendre M. Delvariste, saluant au passage les efforts de la direction g?n?rale du FNE sur toute l’?tendue du territoire. De son c?t?, le titulaire du minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, s’est f?licit? de la tenue de la c?r?monie d’inauguration du nouveau b?timent de ce centre de formation technique et professionnelle. Pour le ministre Nesmy Manigat, l’?tat doit constamment redoubler d’efforts afin de permettre ? tous les enfants et les jeunes, indistinctement, d’avoir acc?s ? l’?ducation et ? la formation professionnelle. Si le ministre Manigat reconna?t que la route ?tait longue et difficile, il a applaudi le d?vouement de la communaut? qui ?tait mobilis?e jusqu’? ce que le projet se r?alise. <>, a indiqu? le professeur Manigat. Ce n’est pas le Premier ministre Ariel Henry qui dira le contraire. Le chef du gouvernement a salu? le parcours de la centenaire qui reste immortelle. Dans son discours, le PM Henry a inform? qu’en mati?re d’?ducation et de formation, l’?tat ne pourra nullement se soustraire ? ses responsabilit?s constitutionnelles et r?publicaines. ? entendre le Dr Henry, la perp?tuation de la nation ha?tienne d?pend grandement du renouvellement de toutes les comp?tences techniques et professionnelles. <>, a encha?n? le chef du gouvernement. <>, a averti le chef du gouvernement, qui en a profit? pour renouveler l’engagement de son gouvernement ? travailler avec le secteur priv?, dans la d?finition des besoins en mati?re de main-d’oeuvre qualifi?e. Le Centre de formation professionnelle et technique Odette Roy Fombrun est dot? d’un syst?me d’?nergie solaire offert par la coop?ration br?silienne. La finalisation de ce projet a ?t? rendue possible gr?ce ? l’appui financier du Fonds national de l’?ducation (FNE), dirig? par le sociologue et professeur d’universit? Jean Ronald Joseph.

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com