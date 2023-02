Island You, deux créateurs d’expériences culinaires à domicile

Black Immigrant Daily News

Par Marie VANDEWOESTYNE

Edwy Passave, gérant et cuisinier d’Island You. • I.Y.

Island You c’est l’histoire d’un couple de passionnés qui ont décidé de mêler cuisine et événementiel. Ils proposent des brunchs 100% lokal et éco-responsable, à se faire livrer chez soi ou même à la plage.

Clarisse Amiel et Edwy Passave ont 32 ans tous les

deux, lui est Guadeloupéen et elle, elle vit en Guadeloupe depuis

plus de 7 ans. Au début du premier confinement, forcés de s’adapter

à la situation sanitaire et faisant le constat qu’il y avait peu

d’offre en matière de brunch en livraison à domicile, ils se

lancent dans l’aventure. « On travaillait tous les deux dans

des hôtels et ça faisait un moment qu’on pensait se mettre à notre

compte et ouvrir notre propre entreprise », témoigne Clarisse

Amiel. Forts de leurs expériences, lui en tant que cuisinier et

elle dans l’événementiel, ils sautent le pas et aménagent un local

à la maison avec une cuisine et un espace de stockage.

Island…