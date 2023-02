Jusqu’à samedi pour régler ses phares gratuitement au contrôle technique

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

Par Anthony BASSIEN-CAPSA

a.*************@ag******.fr

En présence des bénévoles de la sécurité routière Césarin Rollun, Didier Pichy et du directeur de cabinet du préfet Thierry Humbert, Marius Poumaroux gérant d’Autosur, contrôle le phare d’un véhicule. • © DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE

Jusqu’au 18 février, la préfecture organise une opération de réglage gratuit de l’éclairage des voitures en collaboration avec les garages automobiles de l’archipel, dans le but d’améliorer la conduite de nuit.

Avec une accidentalité préoccupante sur nos routes

en ce début d’année et un nombre de véhicules avec des feux mal

réglés ou défaillants en hausse, la préfecture a décidé de mettre

en place une opération de réglage gratuit de l’éclairage des

voitures, en partenariat avec les centres de contrôle technique et

les fédérations de réparateurs automobiles de la Guadeloupe du 13

au 18 février. Cela a commencé avec une démonstration effectuée au

centre de contrôle technique de Marius Poumaroux qui se trouve dans

la Zac de Colin à Petit-Bourg.

Voir et être vu

« Voir et être vu », Thierry Humbert,

directeur adjoint de cabinet de la préfecture nous explique le

déroulement de l’opération : « Cela permet à tous les

automobilistes de se rendre dans un centre de contrôle technique et

de régler leurs phares gratuitement. Cela prend 10 minutes maximum

et peut sauver des vies. Elle a pour but de rendre l’usager de la

route plus visible, mais en même temps que lui-même voit, puisque

nous sommes dans un département où la nuit arrive parfois très tôt

– notamment en fin d’année où il fait nuit vers 17h30 avec

énormément de flux de circulation – et c’est plus prudent d’avoir

des phares bien réglés » déclare-t-il. Même son de cloche pour

la coordinatrice départementale de la sécurité routière à la

préfecture, Dina Latchoumaya : « L’opération…