Kannaval ka kouté chè Gwadloup!

Le carnaval est indissociable de notre culture. Mais pour les groupes, cela inclut des coûts financiers divers pouvant être parfois onéreux.

En début d’année, la Guadeloupe se met au rythme

du carnaval du dimanche des Rois jusqu’au Mercredi des cendres.

Tous les groupes rivalisent d’originalité quant à leurs costumes,

mais aussi leurs instruments. Sans compter le transport en vue de

leurs participations aux différentes parades ou encore les repas.

Mais tout cela a un coût, parfois onéreux pour ces derniers. Voyons

cela en détail.

Le coût des costumes varie selon les

groupes

Selon Meddy, membre des groupes à Po VIM et Mas Ka

Klé respectivement de Pointe-à-Pitre et des Abymes, « en

moyenne, la fabrication d’un costume peut varier selon la quantité

de matériel requis. Pour certains costumes, cela peut aller jusqu’à

70 ou 80 euros. Tout dépend », affirme-t-il. Et d’ajouter :

« Le costume Zoulou (porté par les membres de Mas Ka Klé) ne

coûte pas très cher, ce n’est que du tissu et du bricolage, donc on

peut dire, une trentaine d’euros ». De son côté, Cédric

Larain, le président de Waka Chiré Band (groupe à caisses claires

de Sainte-Rose) précise que « tout dépend des défilés et de

leur importance. Les dimanches ordinaires (du dimanche des rois à

celui précédant le dimanche gras), on essaye de ne pas dépasser 150

euros pour la fabrication des costumes (couturière comprise). Pour

les jours gras, avec le strass et les paillettes, cela nous revient

à 350 euros ». Pour Johan Gautier, président de Volcan (groupe

à synthé de Basse-Terre), « le coût moyen des costumes est de

20 000 euros pour l’ensemble du groupe à chaque saison

carnavalesque » affirme-t-il. Quant à Marlise Vespan,

trésorière de Réality Bimass (groupe de Ti mas de Baie-Mahault)

elle déclare que « pour confectionner un vêtement, il faut

compter en moyenne 50 euros hors jours gras et 60 euros pour les

jours gras ».

Les instruments coûtent bonbon