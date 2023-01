La pilule du lendemain gratuite pour toutes les femmes

The content originally appeared on: News Americas Now

Jean-Marc Atsé

« Les infirmières de l’Éducation nationale sont habilitées à administrer la contraception d’urgence en milieu scolaire », explique Hélène Jacob, infirmière au collège du Carbet et co-secrétaire académique du Snics-FSU, principal syndicat des infirmières de l’Éducation nationale. • PHOTO DR

Depuis le 1er janvier, la contraception d’urgence ou « pilule du lendemain » peut être délivrée en pharmacie, gratuitement, sans prescription médicale, à toute femme mineure ou majeure.

Depuis le 1er janvier, la contraception d’urgence

est gratuite en pharmacie pour toutes les femmes, quel que soit

leur âge, et sans ordonnance. Jusqu’alors, l’accès à la pilule dite

du lendemain n’était gratuit que pour les jeunes filles mineures et

les femmes de moins de 26 ans, sans ordonnance pour les premières

et avec pour les secondes. En dehors de ce dispositif, le coût en

pharmacie variait. « On s’est rendu compte que certaines

personnes majeures éprouvaient des difficultés à avoir accès à

cette contraception d’urgence parce qu’il fallait obligatoirement

une prescription médicale », explique Chrystelle Tseng-Ching,

sage-femme en PMI. Pour obtenir la pilule du lendemain, ces femmes

devaient par conséquent consulter un médecin, un gynécologue, une

sage-femme ou alors l’acheter, sans ordonnance. Cette évolution

garantit désormais l’accès effectif de toutes les femmes à la

contraception d’urgence quels que soient leurs revenus. Mais de

quoi s’agit-il ? La contraception d’urgence vise à bloquer

puissamment l’ovulation chez la femme et permet ainsi d’éviter la

survenue d’une grossesse non désirée, après un rapport sexuel à

risque (mal protégé ou non protégé). La pilule du lendemain

contient du lévonorgestrel (le médicament est connu sous le nom de

NorLevo). « Cependant, elle porte mal son nom car elle doit

être prise dans les trois jours qui suivent le rapport sexuel non

protégé », précise la sage-femme. « Plus on…