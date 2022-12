Le choc France-Angleterre pour une place en demi-finale

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Football. Coupe du monde. Quarts de finale

Julien Philipakis

[email protected]

L’équipe de France espère à nouveau sauter de joie, comme face à la Pologne. • AFP

L’affiche de ces quarts de finale de la Coupe du monde entre la France et l’Angleterre promet de faire des étincelles, samedi à 15 heures. Le vainqueur de ce choc affrontera le Portugal ou le Maroc dans le dernier carré.

France-Angleterre. La championne du monde en titre

face à la vice-championne d’Europe. Ce crunch de haute volée

s’annonce à la fois équilibré et explosif, samedi à 15 heures, au

stade Al-Bayt d’Al-Khor. Il s’agit de la première rencontre entre

ces deux nations en phase à élimination directe d’un tournoi

majeur. Ce quart de finale est le premier vrai test pour les deux

formations dans ce Mondial au Qatar. Afin de décrocher leur billet

pour le carré final, Français et Anglais vont se rendre coup pour

coup. Côté tricolore, Kylian Mbappé, qui illumine la Coupe du monde

de ses buts et ses statistiques impressionnantes (5 buts et 2

passes décisives en 4 matches), fait office de menace N.1 chez les

adversaires, au point que l’