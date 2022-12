Le juge Ernest M. Kepler Desravines, doyen a.i. du tribunal de premi?re instance de Port-de-Paix

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le magistrat a par ailleurs expliqu? que Me Louis Marie Yves P?ricl?s n’?tait pas seulement connu en tant qu’homme de loi car on lui reconnait une aussi grande influence au sein du dioc?se de Port-de-Paix en ce sens qu’il faisait office de formateur pour les pr?tendants au mariage. En ce qui a trait ? son installation ? ce nouveau poste, le juge Ernest K?pler Derasvines a soulign? que les pr?paratifs vont devoir attendre les fun?railles de l’ancien doyen Louis Marie Yves P?ricl?s qui seront chant?es en la cath?drale de Port-de-Paix le mardi 3 janvier 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.