Les petits sont entrés en piste les premiers

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Escrime – championnat Antilles-Guyane

Chloé COMBET

c.******@ag******.fr

Championnat Antilles Guyane d’escrime M11 et M13 • CHLOÉ COMBET

Le premier tour du championnat Antilles-Guyane d’escrime M11 et M13 s’est tenu ce week-end au complexe sportif Laura Flessel à Petit-Bourg. Au total, 55 inscrits présents durant ce premier rendez-vous sportif de l’année 2023 dans la discipline.

Ils étaient plus d’une cinquantaine de jeunes

athlètes à se rencontrer ce week-end au complexe sportif Laura

Flessel de Petit-Bourg, dans le cadre du premier tour du

Championnat Antilles-Guyane d’escrime M11 et M13. Cette compétition

représente énormément pour ces escrimeurs qui réalisent leurs

premiers déplacements sportifs. « Ce championnat est une très

belle compétition qui permet de rassembler tous ces jeunes dans les

catégories M11 et M13 afin de réaliser un échange. Et, de se

retrouver par la suite en Martinique et en Guyane », explique

Marie-Claude Guillaume, la présidente du Comité régional d’escrime

de la Guadeloupe.

Premier…