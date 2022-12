Ministerio Publico ta abusa di ley pa persigui bendemento di erfpacht

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diamars mainta e ex-locutor Leoncita Arends a presenta cu su abogado mr. Canwood den Corte di Husticia, pa presenta su defensa contra e acusacionnan di Ministerio Publico.

Luna pasa Fiscal a mustra cu Arends a gana 750 mil Florin cu bendemento di dos tereno grandi erfpacht. El a exigi 3 aña di prison, kitando e 46 dianan cu e tabata sera y 25 mil Florin boet.

Abogado mr. Canwood a bisa Hues cu Arends no ta comparti punto di bista di Ministerio Publico (Ministerio Publico) E abogado a

bisa cu e no ta haya cu Arends a haci acto castigabel. El a bisa cu bendemento di erfpact no ta castigabel.

Na opinion di mr. Canwood, inhustamente Ministerio Publico ta acusa Arends pero ta entidadnan ta esnan cu a worde bendi. Tin mercado liber pa esaki y ta esun cu cumpra ta tuma risico.

Influencia politico: Na opinion di e abogado, e caso aki tin influencia politico. El a mustra cu De Ruyter a haci denuncia y a entrega documentonan cu el a haya di Edmond Croes cu ta liga cu e Gobierno actual. El a menciona cu abogado mr. Ruiz lo ta envolvi den e denuncianan.

Ruiz a bisa cu e tin informacionnan cu lo tin miyones envolvi. E abogado a mustra cu Arends tabatin su programa di radio y tabata haci mercadeo pa AVP y a worde paga pa esaki. Arends ta busca loteria di Merca y ta bende esaki na diferente lugarnan na Aruba. Esey ta su entrada actual.

Bende tereno erfpacht no ta castigabel: E abogado a bisa Hues cu e ta haya cu Ministerio Publico ta abusa di ley pa persigui Arends pa bendemento di erfpacht. El a mustra cu Gobierno tabatin caso civil contra bendemento di erfpacht. Ta trata aki di caso Mar Azul. Gobierno a duna erfpacht na Harms Brothers riba waf. Nan a bin cu Mar Azul y despues e tereno a worde bendi na otro compania.

Gobierno a laga sa cu si e tabata sa cu esey tabata e intension, lo no a otorga e tereno. A kere cu Harms Brothers a realisa e proyecto. Gobierno a cuminsa caso y a perde e caso riba e forma con a bende tereno erfpacht. Hasta Hof a rechaza ponencia di Gobierno.

Ta persigui hende robez: E abogado a mustra con reunionnan a tuma lugar cu dos Colombiano inversionista y cu kier cuminsa un proyecto. E reunionnan no a duna resultado. Arends no kier a bende su accionnan di Elenath sino kier un oferta pa e proyecto completo. Despues tabatin un grupo di Curacao cu tabata interesa den e proyecto.

Tabatin negociacion cu abogado di Arends pero esaki no a resulta. Despues e mesun persona a haci peticion na minister Sevinger pa e mesun erfpacht cu Arends tin y Sevinger a firma pa esaki keda realisa. A lo largo Arends a keda cu e erfpacht. Mr. Canwood ta haya cu Ministerio Publico ta persigui e persona robez den e caso aki. No ta Arends, sino Lin ta esun cu a hiba negociacionnan y a stipula prijs y exigi un comision hopi halto.

E abogado a sigui bisa cu Doushant tabata un proyecto caminda Lin atrobe a haci tur negociacion. A haci uso di oficina di mr. Ruiz cu ta e abogado di Lin. Ta e abogado mr. Ruiz a haci tur e documentonan pa e compra di e tereno. Asina e proyecto a worde bendi. Arends no tabata envolvi den ningun negociacion.

No tabatin malversacion: Pa loke ta e acusacion di malversacion, caminda Ministerio Publico ta bisa cu Arends a gana hopi placa sin cu a haci ningun esfuerzo pa realisa proyecto, mr. Arends ta reacciona. El a mustra cu Corte Supremo den un sentencia ta mustra cu no ta Ministerio Publico mester persigui siendo cu esaki por keda regla den caso Civil, entre otro disolve e acuerdo di venta.

E abogado a bisa cu pa malversacion mester tin gañamento di parti di esun cu a bende dunando imagen robez di loke e ta bende. E ta haya cu aki no a gaña esnan interesa den e proyecto. E abogado a lesa sentencia di casonan na Hulanda caminda ta mustra cu e sospechoso a worde declara liber di malversacion pa bende tereno.

El a bisa Hues cu e identidadnan a sigui instrucccionnan di DIP y ta 1 luna despues di a haci peticion, mester manda informacionnan pa cu realisacion di e proyecto. Documentonan a worde manda pa e minister, kende a aproba y manda pa DIP pa control y realisacion.

No tabatin trato previligia: mr. Canwood a mustra cu Ministerio Publico ta bisa cu Arends a haya trato previligia pasobra e tabata liga cu AVP. E abogado a bisa Hues cu ni DIP ni minister tabata sa cu Arends tabata tras di e proyectonan aki.

A sigui e procedura normal y na dado momento mester presenta financiamento di banco pa asina por haya aprobacion di tereno. Tanto Elenath como Doushaunt a cumpli cu e rekisitonan y a haya tereno erfpacht.

Abogado ta haya cu Arends no a haci nada contra ley y mester worde declara liber.

Gobierno no a sali perhudica: Na opinion di mr. Canwood, e hecho cu Sevinger ta firma di ta di acuerdo y manda carta pa DIP, no kiermen cu ta haya tereno. Mester sigui tur procedura stipula pa DIP y ta conseha minister si ta aproba tereno. Arends no ta doño di e terenonan. Ta e directornan di e identidadnan, Elenath y Doushant a haci peticion pa e terenonan.

Richardson di Elenath y Winterdal di Deshaunt. Ora cu a traspasa e terenonan, Arends no tabata accionista mas di e identidadnan. E abogado a bisa cu e ta haya cu Gobierno tabata adverti den e caso civil Mar Azul con lo mester actua. Awor ta tuma medidanan pa cu erfpacht. E no ta haya cu Gobierno a sali perhudica cu e proyectonan. E companianan a paga tur loke mester a paga pa haya e terenonan.

No tabatin falsificacion: Pa cu e acusacion falsificacion, e abogado no ta haya cu tabatin falsificacion di documentonan. Ta e identidadnan a haci peticion pa tereno. Contrario cu Ministerio Publico ta pretende, Arends no a haci peticion pa tereno.

Ta e directornan di e identidadnan a haci peticion pa tereno. E empleadonan di DIP a declara cu no tabatin falsificacion di documentonan. E ta haya cu mester declara e acusacion no admisibel. Abogado ta condena e hecho con LandsRecherche a presiona Winterdal cu tabata director di Doushant, pa colga Arends. E abogado a mustra cu Arends no tabata director y tampoco miembro di directiva di e identidadnan.

No a cumpra Sevinger: E abogado a mustra cu Ministerio Publico ta acusa Arends di a cumpra Sevinger. El a mustra cu Roja a bisa cu el a hiba placa den envelop grandi dobla den 4 pa Sevinger. E abogado a presenta den Corte cu e ticketnan di loteria di Merca y tambe copia di biyetanan di 100 Florin.

E tabatin 250 mil Florin pa mustra cu e suma aki no ta drenta den e envelop manera Roja ta pretende. Roja ta pretende cu esaki ta placa di bendemento di e proyectonan. Roja a conclui cu ta placa tabata den e envelop. E abogado a bisa Hues cu no por kere Roja. Arends no tabatin asina hopi placa cun’e.

E abogado ta haya cu Ministerio Publico a keda sin haci mas investigacion pa determina si ta berdad cu Arends lo tabatin asina hopi placa. Tin un persona a declara cu el a bin cu un cantidad di loteria di Merca pa Leoncita. E abogado a mustra Hues cu e ticketnan di loteria si ta drenta den e envelop y esey ta loke Roja a hiba na cas di Sevinger.

E abogado ta haya cu Ministerio Publico a abusa di su autoridad pa persigui Arends pa caso di bendemento di erfpacht, siendo cu tin sentencia di caso Civil cu ta mustra cu esaki no ta castigabel. Abogado a conclui cu mester declara Arends liber.

