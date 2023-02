Notre mangrove, un écosystème de plus en plus menacé

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Yvor J. LAPINARD

Véritables pépinières et remparts contre les intempéries, les mangroves tiennent une place importante dans l’écosystème de la Guadeloupe. • DR

Bien qu’elles aient été en partie défrichées pour l’agriculture, l’industrie ou l’urbanisation, nos mangroves et forêts marécageuses sont encore aujourd’hui les plus vastes des Petites Antilles. Ce patrimoine environnemental, écosystème unique mais ô combien fragile, joue un rôle essentiel dans la protection du littoral marin et terrestre.

« La mangrove est considérée aujourd’hui

comme un des écosystèmes les plus importants de notre planète. Dans

les pays où elle existe, les services rendus sont importants, et

nous pouvons difficilement imaginer de nous passer de cet espace

naturel. » Les universitaires Joël Rabotteur et Frédérick

Divialle voient juste. Leurs travaux sur « l’évaluation

économique de cet espace naturel humide de Guadeloupe » leur

permet de constater la grande fragilité de cet écosystème de plus

en plus menacé, car localisé dans des zones convoitées, dans

l’interface entre la mer et la terre.

Une autre universitaire, Judith Klein, à travers

sa thèse « Protéger le littoral dans les départements français

d’outre-mer », pointe du doigt la nécessaire protection qui

doit être de rigueur face aux convoitises que suscitent les

mangroves guadeloupéennes.

Forêts marécageuses et mangroves colonisent le

littoral inondable et protégé de la houle. En Guadeloupe, ces

forêts se trouvent dans les plaines des deux culs-de-sac marins,

les estuaires des grandes rivières et certains fronts de mer et

arrières plages qui ponctuent…