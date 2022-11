Pasa Pret cu Rotaract 2022 Ban Bek Caiquetio

The content originally appeared on: News Americas Now

9 aña invertiendo den nos muchanan

ORANJESTAD (AAN)– Den cuadro cu dia internacional di mucha, Pasa Pret cu Rotaract a celebra su di 9 edicion cu wega y actividadnan divertido cual un bes mas a haci hopi mucha contento y trece varios famia hunto pa un dushi dia di actividad.

E aña aki cu celebracion di Pasa Pret cu Rotaract a bay tremendo y mas miho cu tabata spera. Den pasado, Pasa Pret cu Rotaract aña aki a yega na un promedio di 300 mucha of mas cu a participa na e evento sin conta nan famianan cu a compaña nan. Rotaract Club of Aruba ta un club hopi fuerte cu a conta cu boluntarionan regular di nan Club, y como tambe boluntario extra pa e evento aki. Tabata tin diferente actividad manera e huki di arte y pintamento di cara, careda di douw, careda cu cuchara, street bowling, wega di baseball, wega di basketball, photo booth, bulamento den saco y hopi mas. Tabata tin un programa di entretenimento unda cu tabata tin miembro di club Roslaine Everon y DJ Kash cu anima e atardi aki. Tabata tin presente tambe gruponan di baile Pierewietje y C-Pop Kidz. Tambe Elite K9 Club a duna un presentacion pa e mucha nan y tambe Metabolic Foundation cu wega nan inovativo.

E aña aki nos a escoge pa hacie na bek na Club Caiquetio un biaha mas mirando e gran exito di añana anterior prome cu Covid. Loke ta special ta cu nos a hacie bek y a conta cu participacion promedio di 300 mucha, y e decoracion tabata hopi unico haci e aña aki door di Ashanti Eustacia di D&D Events cual realmente a haci un bunita trabou pa trece e ambiente di mucha.

E proyecto aki ta esencial pa Rotaract organisa pasobra no ta tur mucha tin e posibilidad di bay un actividad tur ora y paga p’e. Esaki ta un evento na alcanse di tur mucha, un evento cu entrada cu actividadnan gratis, nan ta haya un paspoort pa hunga tur wega gratis y un regalito na final. Rotaract y su sponsor nan ta kere cu e mihor inversion cu bo por haci semper ta den nos muchanan, pasobra nan ta e futuro di mañan.

Pues pa Rotaract, pa e muchanan tin e derecho di tempo liber ta un di e derechonan den International Declaration of The Rights of Children UN.











