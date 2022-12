Pour le Téléthon, mobilisez-vous  pour la Ket’s mobile !

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le thème 2022 : Colore ton Téléthon • TELETHON 2022

Ketsia Nilor est atteinte d’une myopathie dégénérative, une maladie de naissance. Son rêve de jeune femme qui travaille ? Acheter une voiture mais pour une jeune travailleuse handicapée, le chemin ne s’avère pas si facile…

À 31 ans (32 ans, ce 4 décembre), Ketsia Nilor

aimerait être autonome, cette autonomie passe par l’achat d’une

voiture mais quand on est handicapée moteur et que l’on est dans un

fauteuil roulant, rien n’est facile. « J’aurais aimé pouvoir

m’acheter une Twingo d’occasion, la plus simple possible et surtout

la moins chère ! Mais avec mon handicap, ce n’est pas

possible ».

Effectivement, Ketsia s’est renseignée pour

l’achat d’une voiture, celle qui correspond à son handicap coûte

120 000 euros. Même si la jeune Martiniquaise est dynamique et

qu’elle travaille à temps plein dans une entreprise (chargée

administrative des ventes depuis 2 ans), l’achat d’une voiture

s’avère beaucoup plus compliqué que pour beaucoup que pour tous les

jeunes travailleurs. 120 000 euros est une grosse somme ! Si le

prix semble exorbitant, il ne l’est pas en vérité car la voiture

doit être équipée d’une rampe d’accès et de commandes spéciales. Sa

voiture sera un exemplaire unique adapté à 100% à son handicap.

L’aménagement de ces voitures ultra-spécialisées a donc un coût

certain.

120 000 euros à trouver

Alors Ketsia a fait des demandes d’aide. Ses

dossiers sont prêts à être envoyés mais l’état et divers organismes

lui verseront au total : 30 000 euros. Le rêve s’il