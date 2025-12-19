OUR says it lacks human resources to carry out verification checks for utility companies' recovery claims Gov't commences road patching works in Kingston under the Go Road Rehabilitation Programme One of 2 fires in St Catherine results in death of unidentified man 5000 workers to benefit from tourism housing assistance recovery programme Relatives of missing 14-year-old Kayla Catnott are appealing for assistance in locating her 1061 people still in shelters
Prime minister Holness urges more private sector entities to contribute towards Jamaica’s rebuilding efforts, post hurricane Melissa.

19 December 2025
Prime Minister Dr. Andrew Holness has urged more private sector entities to contribute towards Jamaica’s rebuilding efforts, post hurricane Melissa.

He was speaking yesterday at the handing over of 55 million dollars’worth of building material, donated by Kemtek Development and Construction Company.

The items were given to the Office of Disaster Preparedness and Emergency Management (ODPEM) and the Jamaica Defence Force (JDF).

They will be used for the repair of roofs in the affected parishes.

Dr. Holness expressed gratitude to Kemtek for its generosity and commitment to national development.

