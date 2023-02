Quatre députés à l’écoute des petits planteurs de banane

The content originally appeared on: News Americas Now

F.G.

Joris Paviot (avec le chapeau) a accueilli ses collègues et les députés dans son exploitation. • PHOTO F.G./FRANCE-ANTILLES

Joris Paviot, planteur de bananes au François, a réuni une vingtaine de petits planteurs dans son exploitation samedi dernier (4 février). Ils ont exprimé leurs difficultés et leurs angoisses face à quatre députés – Davy Rimane, député GDR de Guyane, David Cormand, député européen d’Europe Ecologie-Les Verts, Pierre Dhareville, député PC des Bouches-du-Rhône, et Manuel Bompard, député LFI – qui ont promis de les soutenir dès leur retour à Paris et à Bruxelles.

Il y a un an, France-Antilles titrait dans son édition du 7 avril 2022 : Banane :

les « exploités agricoles » sortent de l’ombre. Ils

étaient cinq à avoir bravé le groupement et avoir osé dénoncer le

fonctionnement de Banamart. Ils n’avaient, semble- t-il, pas été

pris au sérieux de par leur nombre. En ce samedi 4 février, ils

étaient une vingtaine, soit quatre fois plus nombreux, à exprimer

leur désillusion en faisant part de quasiment les mêmes griefs. Avant l’arrivée des députés, chacun a pu

s’exprimer librement. Les planteurs présents ont d’abord fait part

de leur étonnement quant aux suites de leur rendez-vous avec le

ministre Jean-François Carenco il y a une quinzaine de jours. Un

rendez-vous fixé par Max…

