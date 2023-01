Réforme des retraites : « 64 ans, c’est non ! »

The content originally appeared on: News Americas Now

Julien Philipakis

3 100 personnes étaient dans les rues de Fort-de-France jeudi matin, selon la préfecture. • JEAN-MARC ETIFIER

Comme partout en France, les Martiniquais ont manifesté, jeudi matin dans les rues de Fort-de-France, contre le projet de réforme des retraites.

3 100 personnes, selon la préfecture, ont battu le

pavé, jeudi matin, dans les rues du centre-ville de Fort-de-France

pour s’opposer au projet de réforme des retraites, qui prévoit

notamment de décaler l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64

ans à partir de 2030. Parmi eux se trouvaient de nombreux syndicats

de la fonction publique et du privé, des enseignants, des agents

municipaux et territoriaux, des citoyens, etc. Comme en métropole,

un grand nombre d’organisations syndicales avait appelé à la grève

et la population a répondu présent. Les autorités ont décompté 1

120 000 manifestants partout en France. Un seul mot d’ordre pour

ces manifestants issus du public comme du privé : « La

retraite à 64 ans, c’est non ! ». À compter du 1er septembre

prochain, l’âge légal de départ à la retraite sera élevé

progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030.

Cependant, de nombreuses personnes devront travailler jusqu’à 67

ans, l’âge automatique pour avoir une retraite à taux plein. Il

faudra, en effet, comme le prévoit le projet, avoir cotisé pendant

43 ans pour avoir une retraite à taux plein. Pour la CFDT, cette

mesure est « brutale et profondément injuste » :

« Elle va contraindre des millions de personnes à

travailler…