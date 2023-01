Réforme du collège : « Supprimer la technologie en 6ème est inacceptable »

The content originally appeared on: News Americas Now

Le 4 janvier dernier, le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye a dévoilé des premières mesures pour réformer le collège, qu’il qualifie d’ « homme malade » du système éducatif en raison de son niveau « faible ». Le SE Unsa réagit à l’une des annonces.

Dès la rentrée 2023, parmi l’éventail de mesures annoncées début janvier par le ministre de l’Éducation nationale, la technologie doit être supprimée en 6ème, pour faire place à l’heure de maths/français à la rentrée 2023.

« Le gouvernement fait ici une erreur de plus », réagit, ce jeudi 12 janvier, le syndicat SE-Unsa Martinique, par les voix du secrétaire de la branche collèges-lycées, Car Toussaint et de sa secrétaire générale, Marie-Michelle Toussaint.

« La technologie est un enseignement essentiel qui permet aux élèves de développer des compétences à part entière et pratiques, favorise des réussites et « booste » leur motivation. Cette discipline fait la passerelle entre l’école et le collège en leur faisant découvrir l’ENT et en leur apprenant, notamment, à utiliser des outils fondamentaux pour leur scolarité au collège ».

« Choix budgétaire, pas pédagogique »

Pour le SE-Unsa, c’est tout le bloc sciences, dont la technologie est partie prenante en 6ème, qui sera affaibli, alors que la France est en manque de techniciens, d’ingénieurs et de scientifiques…

« Il serait illusoire de penser que l’enseignement de technologie puisse être renforcé en 5ème, 4ème ou 3ème ou alors en enlevant des heures à d’autres disciplines ce qui serait tout aussi inacceptable. La pratique du « déshabiller Pierre pour habiller Paul » n’a jamais constitué une politique », estime-t-il, s’inscrivant en faux, contre les propos du ministre.

Selon le SE-Unsa, pour qui « la technologie est une discipline d’avenir », le gouvernement « fait un choix budgétaire sans fondement pédagogique ».