Sa pizzeria juste ouverte, un entrepreneur de 20 ans victime d’une tentative de cambriolage

Alexandre Labat-Mars

Néhémy Marie-Sainte a été victime d’une tentative de cambriolage trois jours après l’ouverture. • ALEXANDRE LABAT-MARS

Trois jours après avoir lancé un rêve d’enfant à Sainte-Luce, Néhémy Marie-Reine a découvert une tentative d’effraction de son commerce. Après le dégoût, le jeune chef d’entreprise a vite repris les devants.

« J’étais un peu énervé, mais j’étais surtout

dégouté ». Néhémy Marie-Reine, un jeune entrepreneur de 20 ans

exprime sa peine. Lundi dernier, aux environs de midi, en se

rendant dans le local de sa pizzeria, le jeune chef d’entreprise de

20 ans découvre la porte et la serrure forcée, impossible pour lui

d’y entrer.

« C’est une serrure blindée : ils n’ont pas pu

entrer et ils n’ont rien pu prendre non plus. J’étais un peu

inquiet et j’ai contacté la gendarmerie tout de suite ».Son

commerce était ouvert depuis trois jours. « Je me suis dis que je

viens à peine d’ouvrir, si ça commence comme ça c’est décourageant

».