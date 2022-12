Tania, des pâtés pour tous les goûts

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Saint-Joseph

Avant le passage au four, Tania procède à la dorure des pâtés. • PHOTOS E. M.-M.

Comme le veut la tradition, les pâtés salés sont à l’honneur ce mois-ci. Rencontre avec Tania Séraline, qui en propose avec différentes farces sur les marchés de Noël.

Avec Tania, les gourmets n’ont que l’embarras du

choix : des pâtés à base de morue, poulet, porc et sa nouveauté, le

végétarien. Sa réputation n’est plus à faire. « Je suis fière

de mes réalisations, d’autant plus que les gens apprécient mes

pâtés, confie la jeune femme. C’est une activité très intéressante

et qui me plait. Généralement je prends un réel plaisir dans tout

ce que j’entreprends. »

C’est à son domicile, quartier Allée-Choco, que

Tania, aide-soignante de profession, confectionne, sur son temps

libre, ses pâtés de Noël, un mets que l’on c