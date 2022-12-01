This is where Messi, Ronaldo rank among World Cup scoring leaders Loop Jamaica

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This is where Messi, Ronaldo rank among World Cup scoring leaders Loop Jamaica
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Lionel Messi of Argentina.

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As teams book their spot in the round of 16, here are the leading scorers in the first round of the World Cup competition in Qatar.

PLAYERS WITH 3 GOALS

Cody Gakpo, NetherlandsKylian Mbappe, FranceMarcus Rashford, EnglandEnner Valencia, Ecuador

PLAYERS WITH 2 GOALS

Salem Aldawsari, Saudi ArabiaGue-Sung Cho, South KoreaBruno Fernandes, PortugalOlivier Giroud, FranceAndrej Kramaric, CroatiaMohammed Kudus, GhanaLionel Messi, ArgentinaAlvaro Morata, SpainRicharlison, BrazilBukayo Saka, EnglandMehdi Taremi, IranFerran Torres, Spain

PLAYERS WITH 1 GOAL

Vincent Aboubakar, CameroonZakaria Aboukhlal, MoroccoNayef Aguerd, CanadaSaleh Alshehri, Saudi ArabiaJulian Alvarez, ArgentinaTakuma Asano, JapanAndre Ayew, GhanaMarco Asensio, SpainGareth Bale, WalesMichy Batshuayi, BelgiumJude Bellingham, EnglandOsman Bukari, GhanaCasemiro, BrazilFelipe Caicedo, EcuadorJean-Charles Castelletto, CameroonLuis Chavez, MexicoRouzbeh Cheshmi, IranEric Maxim Choupo-Moting, CameroonAndreas Christensen, DenmarkSalem Al-Dawsari, Saudi ArabiaAlphonso Davies, CanadaFrenkie de Jong, NetherlandsAmadou Dia, SenegalFarmara Diedhiou, SenegalBamba Dieng, SenegalRitsu Doan, JapanMitchell Duke, AustraliaBreel Embolo, SwitzerlandYoussef En-Nesyri, MoroccoPhil Foden, EnglandNiclas Fullkrug, GermanyGavi, SpainJoao Felix, PortugalEnzo Fernandez, ArgentinaCraig Goodwin, AustraliaJack Grealish, EnglandIlkay Gundogan, GermanyWahbi Khazri, TunisiaDavy Klaassen, NetherlandsKalidou Koulibaly, SenegalRafael Leao, PortugalMatthew Leckie, AustraliaRobertLewandowski, PolandMarko Livaja, CroatiaLovro Majer, CroatiaAlexis Mac Allister, ArgentinaHenry Martin, MexicoSergej Milinkovic-Savic, SerbiaAleksandar Mitrovic, SerbiaMohammed Muntari, QatarDani Olmo, SpainStrahinja Pavlovic, SerbiaChristian Pulisic, United StatesAdrien Rabiot, FranceRamin Rezaeian, IranCristiano Ronaldo, PortugalAbdelhamid Sabiri, MoroccoMohammed Salisu, GhanaMalang Sarr, SenegalCarlos Soler, SpainKeysher Fuller Spence, Costa RicaRaheem Sterling, EnglandTim Weah, United StatesPiotr Zielinski, PolandHakim Ziyech, Morocco

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