Une exposition sur les violences conjugales présentée par l’ADAVIM au centre commercial le Rond Point

Jusqu’au 2 décembre, l’Association D’Aide aux Victimes et de Médiation Pénale de Martinique expose « Mots et Maux de femmes », à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Si vous vous rendez au centre commercial le Rond Point d’ici le 2 décembre, c’est un espace dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes que vous pouvez découvrir à l’étage au « Rond Point des Arts» . C’est à l’initiative de l’Association D’Aide aux Victimes et de Médiation Pénale de Martinique (ADAVIM) et du collectif « Mots et Maux de femmes » que vous pourrez découvrir des « photos marquantes parfois choquantes, d’artistes d’horizons divers ».

Cette exposition a été imaginé dans l’objectif d’interpeller, de sensibiliser à la violence faite aux femmes et mettre à la portée du grand public le cycle de la violence.

Un travail soutenu par plus de 700 marraines

L’expographie est composée de 36 photographies et de textes pédagogiques qui les accompagnent. Ces derniers abordent les thématiques de l’emprise et du cycle de la violence et présentent des témoignages de célébrités parfois elles-mêmes victimes.

Trois des 700 marraines venues du monde entier représentent la Martinique : la Martiniquaise Suzy Trebeau, animatrice radio, la présidente de l’Union régionale des Experts près de la cour d’appel de Fort-de-France ainsi que Jordana Ozier Lafontaine, Photographe.

Au 30 octobre 2022, l’ADAVIM, agrée par le ministère, a aidé 1028 victimes de violences dont 813 femmes. 348 d’entre-elles ont subit des violences conjugales. 293 évaluations personnalisée ont été effectuées. L’association est joignable au 0596513128 en cas de besoin.