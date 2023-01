Une rencontre tardive mais nécessaire

The content originally appeared on: News Americas Now

YOLE RONDE. ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE 2020

Alain Richard (2e en partant de la gauche) et le CA

ont présenté la réalité de la FYRM en 2020. • FG

La FYRM (Fédération des Yoles Rondes de la Martinique) a enfin pu organiser son assemblée générale ordinaire de l’année 2020, mardi soir à la Maison des sports, qui, pour de multiples raisons, n’avait pu être programmée puis avait été reportée.

Tout a commencé avec plus d’une heure de retard,

le quorum n’étant pas atteint à l’heure prévue, compte tenu du jour

et de l’heure choisis mais aussi par le peu d’intérêt de certains

d’étudier des éléments datant de plus de deux ans. Mais il fallait

en passer par là pour respecter, autant que faire se peut, la

réglementation et les travaux se sont déroulés de façon

studieuse.

Le président de la FYRM, Alain Richard, a ouvert

la séance en annonçant que l’ordre du jour devait être modifié afin

de permettre l’élection d’un commissaire aux comptes (Danielle

Valeray-Jeanne) et d’un expert-comptable (Christian Christine) afin

d’être en conformité. En effet, la fédération fonctionnait

jusqu’alors sans ces deux professionnels qui allaient ensuite

présenter le rapport financier 2020. Ils ont été élus par 41 voix

pour, 8 contre et 4 abstentions. Il semblerait en effet que la FYRM

n’avait pas renouvelé le…