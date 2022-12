Urgence climatique : Cap Excellence appelle les citoyens à se réunir

The content originally appeared on: News Americas Now

Agglomération

Diane PEZERON-DUBOIS

à l’occasion de l’événement organisé par Cap Excellence, le thème abordé sera les enjeux climatiques. • F.B

Le Conseil de développement (CODEV) de Cap Excellence organise la « semaine de la démocratie participative » du 1er au 3 décembre. L’objectif ? Sensibiliser à l’urgence climatique en invitant les citoyens à prendre la parole.

« Engagez-vous ! », les mots d’Eric

Jalton sont clairs. Dans un communiqué, le président de Cap

Excellence rappelle l’importance de la semaine de la démocratie

participative. Du 1er au 3 décembre les citoyens sont invités à se

mobiliser aux côtés des acteurs publics et associations autour du

thème de l’urgence climatique.

Mobiliser les citoyens

« Parce que ce sont nos enfants qui

affronteront demain les conséquences les plus graves du dérèglement

climatique, il est plus que jamais nécessaire que les associations

et la société civile s’engagent », affirme Eric Jalton.

Organisée par le Conseil de développement CODEV, cette semaine vise

à sensibiliser et mobiliser les citoyens et les politiques dans une

démarche participative. Pour l’occasion, de nombreuses associations

ainsi que des experts sont attendus afin de disc