World Champs: Day 2 schedule for Jamaican athletes, Saturday, July 16 | Loop Jamaica

See below Saturday’s schedule for Jamaica’s athletes at the World Athletics Championships in Eugene, Oregon.

The schedule is in Jamaica time

12:30 pm: Women’s Triple Jump QualificationShanieka RickettsAckelia Smith

1:10 pm: Women’s High Jump QualificationLamara Distin (Group A)Kimberly Williamson (Group B)

Men’s 110 Hurdles 1:25 pm – Rasheed Broadbell (Heat 1)1:39 pm – Orlando Bennett (Heat 3)1:46 pm – Hansle Parchment (Heat 4)

Men’s 400m Hurdles3:27 – Kemar Mowatt (Heat 2)3:34 – Jaheel Hyde (Heat 3)3:41 – Shawn Rowe (Heat 4)

Women’s 100m preliminary roud7:10 pm – Shericka Jackson (Heat 1)7:17 pm – Shelly-Ann Fraser-Pryce (Heat 2)7:24 – Elaine Thompson-Herah

Men’s 100m semifinals8:00 pm – Yohan Blake (Heat 1)8:07 – Ackeem Blake (Heat 2)8:14 – Oblique Seville (Heat 3)

8:20 pm – Men’s Long Jump finalWayne Pinnock

8: 25 pm – Women’s Shot Put FinalDanniel Thomas-Dodd

Women’s 1500m semifinals9:17 pm – Adelle Tracey (Heat 2)