SAGA FAMILIALE

Ericka Morjon

Paulette Delasse, audacieuse et infatigable travailleuse, est à l’origine de la saga familiale Yodi. • J.F URSULE

Yodi, l’entreprise agro-alimentaire martiniquaise, est née de la volonté de Paulette Delasse. Elle est dirigée aujourd’hui par son fils Jean-Charles et la troisième génération se prépare déjà pour la relève.

L’entreprise Yodi est aujourd’hui bien connue des

Martiniquais avec ses légumes, ses fruits, ses bouquets garnis et

herbes aromatiques, ses barquettes de légumes épluchés et

prédécoupés notamment pour la soupe ou le pâté en pot, et ses

soupes prêtes à consommer. Derrière cette success story il y a une

famille du Nord-Caraïbe et, surtout, une femme. Et quelle femme !

« C’est ma mère qui a tout fait. Je lui dois tout, je n’ai

fait que continuer ce qu’elle a commencé. L’idée de l’entreprise,

c’est elle ! », s’exclame Jean-Charles Delasse, dirigeant de

Yodi. « On est vraiment parti de rien ! » La vie de

Paulette, aujourd’hui décédée, c’est une belle histoire comme on

les aime de self-made woman. Née pauvre, orpheline de mère très

jeune et élevée par sa grand-mère, cette Pierrotine commence à

travailler dès l’âge de 9 ans. Elle travaille sans relâche pour

gagner sa vie, dans la banane, les plantations d’ananas, elle fait

des ménages, elle est marchande de pistaches, de bonbons, de

glaces… Puis, Paulette se lance dans la vente de légumes. Elle ne

sait ni lire ni écrire, mais elle sait compter et a le sens du

commerce. Elle restera dans le maraîchage. Avec Eugène, son mari

originaire de Sain